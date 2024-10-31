السفينة العفريتة التي تحمل متفجرات للعدو ويستقبلها ميناء الإسكندرية!

ما حكاية السفينة التي تحمل متفجرات متجهة إلي موانئ العدو، ورفضت كل موانئ العالم استقبالها وتزويدها بالوقود إلا ميناء الإسكندرية؟! السفينة اسمها كاترين وهي الآن في مياهنا الإقليمية كما يزعم هؤلاء!



الآن نقول تخيلوا معنا أن هناك علي سطح الكوكب مثقفين أو متعلمين صدقوا ونشروا القصة التالية في عشرات المواقع، وأغلبها مجهول لا يعرفه أحد.. يقول أولها ما يلي حرفيا: "رست السفينة في ميناء الإسكندرية بتوكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية “ايمكو” وهي تحمل بضائع حربية بحسب بيانات موقع ميناء الإسكندرية"!

ورغم انتهاء لفظ حربية تقريبا من العالم، وحل محلها لفظ عسكرية، لكن يكمل الموقع فيقول حرفيا:

"وقبلها في سبتمبر رفضت سلطات مالطا طلبا من السفينة بالرسو للتزود بالمؤن، وتغيير الطاقم بحسب إدارة الموانئ في مالطا، قبل أن تغيّر السفينة العلم البرتغالي وترفع العلم الألماني، وتتجه نحو الشمال الشرقي"!



ثم يقول: "كما منعت سلطات ناميبيا استقبال السفينة في أيٍ من موانئها ودخولها المياه الإقليمية الناميبية"!

في حين يقول موقع "سويس إنفو" السويسري للأسف ما يلي: "وفي أغسطس -آب- ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة التي غادرت ميناء هايفونج في فيتنام من دخول مينائها الرئيسي"!



أما موقع "يمن ايكو"فيقول: وأظهرت بيانات نظام تحديد الهوية التلقائي قبل خمسة أيام السفينة كاترين أثناء إبحارها قبالة سواحل إيطاليا متجهة إلى الشمال الشرقي في البحر الأيوني!



بينما يقول موقع يسمي "مزيد" يقول إنه في بث تجريبي ما يلي: "فيما وصلت إلى ميناء الإسكندرية في حوالي الساعة 6 صباح يوم الإثنين 28 أكتوبر بعدما ظهرت آخر مرة ترسو يوم 24 أكتوبر الجاري في ميناء دوريس الألباني"!



تخيلوا أن هناك من يصدق أن سفينة وصلت سواحل ناميبيا في أغسطس، وتقول باقي المواقع أنها انطلقت من فيتنام في يوليو، ورفضتها ناميبيا ومالطا والبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا والبحر الأيوني (أيوة الايوني) وسائر موانئ العالم، وأنها متلطمة بين موانئ العالم منذ أربعة أشهر لا تجد من يسترها دون أن يقول لنا واحد.. واحد فقط ما الذي يمنعها من الذهاب إلي موانئ العدو؟!

هل السفينة -مثلا مثلا- خرجت من فيتنام كي تشحت من موانئ العالم بنزين وسولار والتزود بباقي متطلبات السفن دون أن يكون لها وجهة معينة أم خرجت -مثلا يعني- من أجل توصيل شحنة معينة؟ وإذا كانت خرجت في حالة عبثية مجنونة لطاقمها فأين الشحنة؟! وإذا كانت خرجت من أجل توصيل شحنة فلماذا لا تفعل ذلك و"تتنيل" تنهي الموضوع؟! اللي يجيبها من إيطاليا لمالطا ومن مالطا إلي ألبانيا ومن ألبانيا إلي الإسكندرية طيب ما تغور علي حيفا وتخلص؟!



بالمناسبة: الزمن من شنغهاي حتي هامبورج بألمانيا يستغرق من 20 إلي 40 يوما وفق طريق قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح وأكثر بخمسة أيام إذا ذهبت إلي مرسيليا! فما الذي يجعلها تستمر لـ 120 يوما دون التوجه لوجهتها الأصلية!



علي كل حال الخبل لا يريد أن يتوقف.. واستخدام ألاعيب حروب الجيل الرابع لا يريد أن ينتهي.. والضحك علي الناس باستخدام مصطلحات قال يعني علمية.. دون وثيقة واحدة ولا مستند واحد.. كما لا نعرف إذا كانت كل دول العالم ترفض تموين السفينة فكيف تسير الآن؟! وما عبقرية هذه الشحنة وأمريكا تشحن ما هو أسوأ للعدو كل يوم؟!

رغم أن بعض الصياغات مثل "رصد موقع كذا دخول السفينة كذا" يدخل صاحبه إلي دائرة الاتهام بتهم أخري غير النشر الكاذب!

علي كل حال المعركة مستمرة.. لكن تحتاج دائما إلي عقول تعمل بلا توقف.. وليس عقول تصاب بالفزع عند أي خبر مضروب!