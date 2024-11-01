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اقتصاد

انخفاض مفاجئ، أسعار اللحوم الكندوز ترفع شعار"يوم كدا ويوم كدا" بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوح الانخفاض ما بين 4 جنيهات و8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأمس سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوح الارتفاع ما بين 2.5 جنيه و4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

 

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 343.8 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

 

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 أما لحم الكندوز صغير السن فسجل انخفاضًا 6 جنيهات عن سعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391.4 جنيه في الأسواق.

وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

 

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا قدره 4 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  1. سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 390.6 جنيه في الأسواق.
  2. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
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مفيش فايدة، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز مجددا بالأسواق

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انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق اليوم الأربعاء 30-10-2024

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