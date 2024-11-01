منتخب الشباب ينتظم في معسكر مفتوح بمشروع الهدف استعدادا للتصفيات الإفريقية

انتظم منتخب الشباب لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني في معسكر مفتوح بمشروع الهدف بمدينة أكتوبر في بداية استعداده للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.



وأدى المنتخب تدريبه اليوم على أن يواصل تدريباته غدًا تحضيرًا لخوض التصفيات التي تنطلق يوم 14 نوفمبر بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.. وشهد مران اليوم الإعلامي ايهاب الكومي عضو مجلس الإدارة.

قائمة منتخب الشباب

وضمت قائمة اللاعبين الذين تدربوا كلًّا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب الله وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس مرمى ومحمد إبراهيم ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين وزياد خالد ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد وفارس خالد ومروان محمود ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف وحسام حسن ومحمد زعلوك عمر فتحي عموري.



ومن المقرر أن يلتحق بالمعسكر اللاعبين المحترفين سليم طلب المحترف فى هيرتا برلين الألماني وعمرو بيبو المحترف فى آراو السويسري وعمر خضر المحترف فى استون فيلا الانجليزي فور وصولهم من أنديتهم وسيف عصام عقب تماثله للشفاء.



ويعتبر هذا المعسكر هو الثاني تحت ولاية ميكالي الذي تعاقد معه اتحاد الكرة من أجل بناء جيل قوي على غرار ما فعله مع المنتخب الأوليمبي الفائز بالمركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.