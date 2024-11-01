رفع تجمعات بؤر القمامة بمنيا القمح في الشرقية
قام المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، الموافق الأول من نوفمبر 2024 بالمرور والمتابعة لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، وذلك برفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والميادين وكنس جميع الطرق ورفع القمامة ورفع الأتربة والعوائق الموجودة بالشارع والشوارع المجاورة لها.
كما قام بإرسال جميع المعدات إلى النقطة الوسيطة لقلب القمامة هناك تمهيدا لرفعها الى المقلب العمومي بمدينة العبور، مقدما الشكر للعاملين على هذا الجهد المبذول ورفع الروح المعنوية لهم، وحتى يكون هذا الأداء مستمر في جميع الأيام الأسبوع المهندس أشرف سليم الحسيني تحت إشراف مدير الإدارة ومدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز.
وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار العمل فى أيام الجمع والعطلات، حيث يستغل الراغب فى ارتكاب المخالفة ويرتكبها في هذه الأثناء ويؤكد استمرار حملات النظافة العامة ليلا ونهارا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية صرحت بذلك جيهان عمارة المتحدث الرسمى عن مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية.
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