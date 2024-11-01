ضاحي يشن حملة لإزالة مبنى في المهد بقرية صفط زريق بالشرقية
قام المحاسب أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية اليوم الجمعة الأول من نوفمبر 2024 بشن حملة ازالة مفاجئة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق وبحضور المهندس عبد المنعم طلبة رئيس الوحدة المحلية ومسئولي الإزالات بالوحدة والمشرف على القرية
وأسفرت الحملة عن إزالة كلية لمبني بالطوب الدبش على مساحة ٣٠٠م تقريبًا خارج الحيز العمراني بقرية تل القاضي التابعة للوحدة المحلية حيث تم إزالتها فى المهد.
وتمت الإزالة علي نفقة المواطن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وقال ضاحى للمتعدى إن حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالبناء المخالف او البناء بدون ترخيص من الجهات المختصة مستمرة لاستعادة الدولة حقها وهيبتها وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين
وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية بشأن ازالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وانه لن يسمح بالتهاون خاصة في التصدي لحالات التعدي على الاراضي الزراعية والمقامة بدون ترخيص وتطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة واسترداد حقها.
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