الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 29 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 29 حالة تعدي
إزالة 29 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ ما يلزم من الاحالة للتحقيق.

قطع المرافق عن المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 18 حالة تعدٍّ بمساحة 1126 متر مباني و7 حالات تعدٍّ بمساحة 11 فدان و11 قيراط و11 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

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تطبيق القانون على المتعديين 

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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