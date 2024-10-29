الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية  

إزالة الإشغالات ومتابعة منظومة النظافة بالزقازيق في الشرقية

توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين 

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المخالفين 

 أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن  إزالة 28 حالة تعدي بمساحة 2769 متر مباني و9 حالات تعد بمساحة 2 فدان و17 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

إزالة 29 حالة تعدي على أرض زراعية بمحافظة الشرقية

تطبيق القانون على المخالفين 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

 

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