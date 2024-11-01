الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

إزالة 20 حالة تعدي
إزالة 20 حالة تعدي على الاراضى الزراعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

قطع المرافق عن المنازل المخالفة 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 13 حالة تعد بمساحة 935 متر مباني و7 حالات تعد بمساحة 12 فدانا و14 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

إزالة 29 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

تطبيق القانون على المتعدين 

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية استمرار المرحلة الاولى الموجة 24 لإزالة التعديات توجيهات رئيس الجمهورية الأراضى الزراعية املاك الدولة

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