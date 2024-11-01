الجمعة 01 نوفمبر 2024
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انطلاق القافلة الدعوية للأئمة والواعظات من مسجد البازارات في الدقهلية (صور)

انطلاق القوافل الدعوية
انطلاق القوافل الدعوية بمساجد الدقهلية، فيتو

 انطلقت القافلة الدعوية للأئمة والواعظات من مسجد البازات التابع لإدارة أوقاف طلخا، بقيادة فضيلة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف.  

 

خطبة الجمعة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

 وكان عنوان خطبة الجمعة لجميع أعضاء القافلة “ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة”، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف،  

 وكان الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية شهد اليوم، لقاء الجمعة للأطفال من مسجد البازات التابع لإدارة أوقاف طلخا.

 وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمد حسين مدير الدعوة، وعدد من قيادات المديرية ومفتشي الدعوة والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة. 

وقال وكيل أوقاف الدقهلية: واجبنا تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية لبناء جيل واع مثقف، مع التأكيد على المتابعة المستمرة، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل).

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