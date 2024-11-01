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وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الدسوقي

صلاة الجمعة بمسجد
صلاة الجمعة بمسجد ابراهيم الدسوقي بكفرالشيخ

أدي المئات من أهالي محافظة كفر الشيخ شعائر صلاة الجمعة، بمسجد العارف بالله ابراهيم الدسوقي، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى ومفتي الجمهورية والدكتور نظير عياد، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك للاحتفال بالعيد القومى لكفرالشيخ الموافق 4 نوفمبر الجاري

كما ستشهد مدينة البرلس، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بحضور محافظ كفر الشيخ والقيادات المعنية، ويأتى احتفال محافظة كفرالشيخ بعيدها القومي في الرابع من نوفمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي، عندما اقتربت البارجة جان بارت الفرنسية من السواحل المصرية، وأطلقت القذائف نحو شواطئ البرلس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لكن البحرية المصرية واجهت العدو بصمود وشرف.

ويقوم الضابط البحري السوري "جول جمال" بعملية فدائية بزورقه فى البارجة الفرنسية "جان بارت" ذات الرادار غير المسبوق لتشتعل بها النيران ويحقق دمارا كبيرا بها ويخرجها من الخدمة، ويصبح يوم 4 نوفمبر هو العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

وكان أبطال المعركة من رجال البحرية المصرية هم: "جلال الدين الدسوقي، وإسماعيل عبد الرحمن فهمى،يحيى إبراهيم نصير، محمد البيومي محمد زكى من القاهرة، وعلى صالح، ومحمد رفعت، وإبراهيم الهندي من الإسكندرية، ومختار محمد فهيم الجندي من دمياط، وجول جمال، سوري الجنسية من اللاذقية، وجمال رزق الله من المنصورة".

وكرمت الدولة هؤلاء الأبطال فأطلقت أسماءهم على بعض الشوارع والميادين بالقاهرة والمحافظات، ولذلك أصبح 4 نوفمبر هو العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ وهو يوم خالد في تاريخ محافظة كفر الشيخ ومصر والبحرية المصرية والقوات المسلحة.

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القوات المسلحة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري نائب محافظ كفرالشيخ

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