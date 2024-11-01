الجمعة 01 نوفمبر 2024
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حسن الخاتمة، وفاة مؤذن أثناء فتح باب المسجد للصلاة في القلج بالقليوبية

وفاة مؤذن مسجد بالقليوبية،
وفاة مؤذن مسجد بالقليوبية، فيتو

شهدت قرية القلج بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة، وفاة المؤذن عطا الله حجاب، أثناء فتحه باب المسجد أمام المصلين ليباشر عمله كمؤذن.

وعلق خطيب مسجد الرحمن بقرية القلج التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، على وفاة عطاالله محمد حجاب، بأنه يعرفه منذ عمله بالمسجد منذ عام 2013 وأنه رغم كبر سنه فهو في الثمانين من عمره إلا أنه كان حريصا على الصلاة في وقتها وفتح المسجد أمام المصلين.

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وفاة مؤذن أثناء فتح باب المسجد للصلاة 

وأشار إلى أنه كان دائم حضور دروس العلم معه في المسجد، وأنه كان محبًا ومتقنًا في علمه والجميع يشهد له بالأعمال الطيبة.

وتابع، إن وفاته الطيبة  دليل على حسن الخاتمة والتى يستحقها وندعو الله له بالرحمة والمغفرة.

وكان المؤذن عطاالله قد وافته المنية عقب قيامه بفتح باب مسجد الرحمن بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء فتحه الباب اأام المصلين ليباشر عمله كمؤذن.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للعم عطالله أثناء فتحه الباب وعقب ذلك لقى وفاته على الفور.

وذكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على ذلك الفيديو، ان الفقيد مشهود له بالخير والأعمال الصالحة وأنه مؤذن منذ سنوات لهذا المسجد داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

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مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مدينة الخانكة محافظة القليوبية

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