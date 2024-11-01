مدير مدرسة بالشرقية يشارك التلاميذ مباراة كرة قدم (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لمدرسة الثورة الابتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك صورا ترصد مديرالمدرسة محمود عبد المنعم وهو يشارك في مباراة كرة قدم مع تلاميذ المرحلة الابتدائية داخل فناء المدرسة.

وقال"عبد المنعم" إنه يشعر أن التلاميذ أبنائه ويحب مشاركتهم والاستماع لهم وأنه يشعر بالسعادة لأنه بالفعل يقوم بعمله كمعلم وأب لطلابه حتى في طابور الصباح يشاركهم فيه ويمارس معهم جميع الأنشطة الحركية بمنتهى النشاط".

مدير مدرسة ابتدائية يشارك الطلاب مباراة كرة قدم،فيتو

وأضاف مدير المدرسة: “يجب تشجيع المعلمين دائما على الاندماج مع التلاميذ، خاصة التلاميذ الجدد لكى لايشعروا بالغربة ولكى نصل رسالة لكل معلم وكل مدير مدرسة أن يراعى الجانب النفسي للتلاميذ”.

مدير مدرسة ابتدائية يشارك الطلاب مباراة كرة قدم،فيتو1

مدير مدرسة ابتدائية يشارك الطلاب مباراة كرة قدم،فيتو2

مدير مدرسة ابتدائية يشارك الطلاب مباراة كرة قدم،فيتو3

رواد السوشيال ميديا يشيدون بمدير المدرسة

فيما أشاد العشرات من رواد السوشيال ميديا بما فعله مدير المدرسة مؤكدين أن الصور مبهرة وأن مدير المدرسة استطاع أن يؤدي دوره على أكمل وجه قائلين:"عاوزين كل مدارسنا تبقي كده حتى يشعر التلاميذ بانهم وسط اسرتهم وليسوا غرباء ولجذبهم للحضور للمدرسة".

مدرسة تجذب الأطفال بإقامة عيد ميلاد جماعى لتلاميذها بالشرقية،فيتو

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق صورا من مدرسة منشأة رضوان بمحافظة الجيزة، لمدير المدرسة وهو يشارك طلابه بالأسبوع الأول للدراسة في الأنشطة المفضلة لديهم لجذبهم للحضور بالمدرسة.

مدرسة تجذب الأطفال بإقامة عيد ميلاد جماعى لتلاميذها بالشرقية،فيتو1

مدرسة تجذب الأطفال بإقامة عيد ميلاد جماعى لتلاميذها بالشرقية

ونظمت مدرسة الثورة الابتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية في وقت سابق عيد ميلاد جماعي للأطفال لإدخال البهجة لقلوبهم وتحبيبهم في المدرسة، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية لدى الأطفال منذ الصغر، والعمل على ارتباطهم وتعلقهم بمعلميهم، بالإضافة لاتباع أساليب تعليمية مرتبطة بممارسة السلوك السوي، وتعديل السلوك بمواقف حياتيه.