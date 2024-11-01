ضبط 15 لصا ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة في 3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – المنوفية – أسوان)، من ضبط 15 لصا ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة من بينها سرقة المساكن والمنشآت الحكومية.



فى الجيزة؛ ضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامهما بسرقة (حقيبة بها مبلغ مالى) من داخل سيارة عن طريق كسر زجاج السيارة مستقلين دراجة نارية " دون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).



كما ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة (مبلغ مالى– 4 أجهزة لاب توب – جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة – 4 آلات حاسبة) من داخل بعض المكاتب بإحدى المنشآت الحكومية بدائرة مركز شرطة القناطر بأسلوب التسلق، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها، وأضاف بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لعميل سيىء النية (مالك محل أجهزة كمبيوتر – كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات.



وفى المنوفية؛ ضبط (6 أشخاص) لقيامهم بالتعدى على (مالك معرض موبيليا وأجهزة كهربائية – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة السادات وإحداث إصابته بسحجات بالوجه والإستيلاء منه على حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – جهاز تابلت)، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وفى أسوان؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (2 واقعة سرقة بأسلوب التسلق)، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها، الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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