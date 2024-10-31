الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عبد العاطى يلتقى بالجالية المصرية في أوغندا ويصدر تكليفا عاجلا للسفارة

وزير الخارجية وأعضاء
وزير الخارجية وأعضاء الجالية المصرية في أوغندا، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ممثلي الجالية المصرية فى أوغندا خلال زيارته للعاصمة كمبالا فى 31 أكتوبر، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج والاطمئنان على أوضاعهم خلال زياراته الخارجية.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى حرص وزارة الخارجية والهجرة على رعاية مصالح أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وأن السفارات والقنصليات المصرية تعمل كحلقة وصل بين المواطنين المصريين والجهات الوطنية الرسمية، وتقوم ببذل الجهود والمساعي من أجل تقديم كافة الخدمات لأبناء الجالية المصرية لتيسير أعمالهم وإقامتهم في الخارج، وتذليل أية عقبات تواجههم وتنفيذ متطلباتهم في أرض الوطن وفي مقدمتها المعاملات القنصلية.

واستعرض الوزير عبد العاطي خطة الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية وعلى رأسها رقمنة المعاملات القنصلية، منوها الى الخطوات الجادة التى تم اتخاذها في هذا الاتجاه من أجل تيسير الخدمات القنصلية على المواطنين المصريين في الخارج. 

كما أشار إلى تكليفاته للسفارات المصرية بإيلاء أولوية قصوى للمسائل القنصلية وتلبية احتياجات الجاليات المصرية.

في ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية على التعرف على التحديات التي يواجهها أعضاء الجالية المصرية في أوغندا، والاستماع إلى أية مقترحات وأفكار من شأنها تعزيز التعاون بين السفارة وأبناء الجالية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة لهم، ومشاركتهم في المبادرات التي تطرحها الدولة للمصريين في الخارج للاستفادة من التيسيرات والمميزات المطروحة في هذا الشأن.

وزير الخارجية والهجرة يصل أوغندا

وزير الخارجية: لا مجال لحصول أي دولة على الاستقرار في ظل وجود أوهام وغطرسة القوة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجالية المصرية في أوغندا أبناء الجالية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

وزير الخارجية والهجرة يصل أوغندا

وزير الخارجية: لا مجال لحصول أي دولة على الاستقرار في ظل وجود أوهام وغطرسة القوة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري جهود وقف إطلاق النار بغزة ولبنان

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

محمد معيط يكشف توقعاته للمراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

منوعات

المزيد

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الخميس 31-10-2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة غسل النبي من الجنابة، و4 حالات يجب فيها الاغتسال

ما هي الفريضة الغائبة عن المسلمين؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads