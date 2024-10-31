الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2867 شهيدا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن 2867 استشهدوا وأصيب 13 ألفا و47 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

ومنذ بدء الحرب على لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان والعاصمة بيروت.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي يوجد بها مقرات لحزب الله اللبناني، مما تسبب في استشهاد عدد كبير من قادة الحزب.

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لبنان العدوان الإسرائيلي جنوب لبنان بيروت جيش الاحتلال حزب الله

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