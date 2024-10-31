الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

حماية المستهلك: رصد إعلانات تخفيضات الجمعة البيضاء عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة

عروض الجمعة البيضاء
عروض الجمعة البيضاء

أكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وجود إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي بالجهاز،  والتي تقوم بمتابعة دورية  ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الإجتماعي،  وتلقي الشكاوي من المواطنين في هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوي الخاصة بالشراء عن بعد. 

يأتي ذلك إنطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرص الجهاز علي تنظيم المُعاملات التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات التجارية  الإلكترونية،، وبالتزامن مع بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء طوال شهر نوفمبر، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك  أتاح  العديد من الوسائل، لتلقي الشكاوي والبلاغات بشأن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة وذلك من خلال الوسائل التالية: 

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

- ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي  - ابل ستور.

- ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/ 

- ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/ 

- ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري " 

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. 

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