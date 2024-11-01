الجمعة 01 نوفمبر 2024
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حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة بمنشأة القناطر

انقلاب سيارة نقل،
انقلاب سيارة نقل، فيتو

نجحت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية  وفتح الطريق أمام قائدي المركبات بنزلة الطريق الإقليمي  بقرية بني سلامة التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر، ورفع آثار انقلاب مقطورة محملة بأطنان من الأسمدة، والتي تسببت في زحام مروري بالطريق. 

وكانت الأجهزة الأمنية تحركت على الفور، وتم الدفع برجال المرور لمكان الحادث عقب تلقي بلاغًا بالحادث من غرفة عمليات النجدة. 

و تم الدفع بقوات المرور التي نجحت في رفع السيارة عبر الأوناش، وتنظيف الطريق عبر معدات الوحدة المحلية، وانتظمت حاليا حركة قائدي السيارات. 

وتبين بالفحص من خلال رجال المباحث انقلاب سيارة مقطورة محملة بالأسمدة بنزلة الطريق الإقليمي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة.

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الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية الطريق الاقليمى زحام مروري

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