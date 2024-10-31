السيطرة على حريق شقة بمساكن شيراتون والمعمل الجنائي يبحث أسبابه (صور)

سيطرت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب بأحد العقارات بـ مساكن شيراتو، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، عقب تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في أحد العقارات المتواجدة في منطقة شيراتون، دون وقوع إصابات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد نيران الحريق إلى العقارات المجاورة، وتم السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص ومعاينة الحريق للوقوف على أسبابه، عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.