تفريغ الكاميرات لضبط متهم بدهس مواطن في البدرشين

اصيب شخص بكدمات وكسور إثر اصطدامة بسيارة أثناءعبوره وهروب قائدها بدائرة مركز البدرشين، وتم نقله للمستشفي فور انتقال رجال الأمن لموقع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم من خلال تفريغ الكاميرات واستدعاء شهود العيان.



البداية تلقى مشرف النجدة،بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة البدرشين مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات تم نقله إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق

