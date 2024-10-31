الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي يعلن سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى جراء صواريخ حزب الله

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن 7 قتلى  وعدد من الجرحى سقطوا منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ  حزب الله.

مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين في صواريخ حزب الله 

وفي وقت سابق أفادت  وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن صاروخا سقط عند تقاطع شرقي حيفا، وهناك معلومات أولية عن وقوع إصابة بحالة خطرة.

إصابات في قصف صاروخي على حيفا وكريات شمونة 

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بإصابة شخص جراء سقوط قذيفة على مركبة في منطقة كريوت بخليج حيفا.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن شخص أصيب بجروح خطيرة جراء القصف على منطقة كريات شمونة.

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حزب الله صواريخ حزب الله حيفا

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