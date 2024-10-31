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خارج الحدود

الثاني خلال 24 ساعة، جيش الاحتلال يشن هجوما على حمص بسوريا

مقاتلات إسرائيلية،
مقاتلات إسرائيلية، فيتو

أكدت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أنه تم سماع دوي انفجارات جديدة في القصير بريف حمص في سوريا.

غارات إسرائيلية تستهدف مخزنا بمنطقة القصير

وأفاد موقع روسيا اليوم، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مخزنا بمنطقة القصير في ريف حمص الجنوبي، فيما لا تزال الانفجارات تسمع في القصير بسبب استمرار انفجار الذخيرة في الموقع المستهدف.

وفي السياق ذاته زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.

هجوم إسرائيلي على سوريا 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال التلفزيون السوري، إن هناك عدوانا إسرائيليا على منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على سوريا منذ أحداث 2011، يستهدف بها قدرات الجيش السوري ومطار دمشق.

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الجيش الأمريكي يعلن تصفية 35 "داعشيا" في سوريا

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جيش الاحتلال يزعم استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا

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