الجمعة 01 نوفمبر 2024
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حوادث

زوج أمام المحكمة: زوجتي دمرت حياتي ووضعت يديها على شقتي

نقاش يرفع دعوى تعويض
نقاش يرفع دعوى تعويض ضد زوجته،فيتو

 رفع "ع. م" دعوى تعويض أمام محكمة جنوب الجيزة ضد زوجته، متهمًا إياها بالتحايل والنصب بعد أن دفع قيمة المنقولات مرتين. 

وقال الزوج: "دمرت حياتي، ووضعت يديها على شقتي، ودفعتني لسداد قيمة المنقولات مرتين لها".

وأضاف الزوج أن زوجته قامت بملاحقته بدعوى خلع، ورفضت رد مقدم الصداق الذي بلغ إجمالي 100 ألف جنيه. كما اتهمها بملاحقته بدعاوى نفقة غير مستحقة ومبالغ فيها، مؤكدًا أنها تعنتت ورفضت تمكينه من رؤية أطفاله.

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دعوي أمام محكمة جنوب الجيزة قيمة المنقولات بدعوي خلع

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