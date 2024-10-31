مواعيد العمل في القطاعات المختلفة تزامنا مع تطبيق التوقيت الشتوي.. ساعة إضافية بالمترو اليوم الخميس.. وهذه تفاصيل غلق وفتح المحلات والعمل بالبنوك والبريد

ساعات قليلة تفصلناعن تطبيق التوقيت الشتوي، حيث يتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفى آخر خميس من شهر أكتوبر ويتم البدء بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

ومع بداية تطبيق التوقيت الشتوي يتساءل العديد من المواطنين حول تغيير مدة العمل في بعض المؤسسات والهيئات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

وكان قد تم بدء العمل بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات كالتالى:

مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات

وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات كالآتى وفقا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة:

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً).

ويتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء.

وتستمر خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءً (شتاءً) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

تطبيق التوقيت الشتوي

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

يٌسثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

مواقيت عمل مصر للطيران

وكانت قد أعلنت مصر للطيران، أن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات مصر سيكون طبقًا للتوقيت الشتوي، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

وطالبت الشركة عملاءها بالحضور إلى صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com ، أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.

مواعيد عمل المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويستعد مترو الأنفاق في القاهرة لتطبيق مواعيد تشغيل جديدة تتماشى مع التوقيت الشتوي، وذلك اعتبارًا اليوم الخميس، مع إضافة ساعة إضافية على خطوط المترو.

وسوف يعمل المترو بشكل طبيعي اليوم الخميس، حيث يبدأ التشغيل في تمام الساعة 5:15 صباحًا ويستمر حتى منتصف الليل. وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، سيتم تعديل التوقيت بإرجاع الساعة 60 دقيقة، مما يتيح للمترو العمل ساعة إضافية وفقًا للتوقيت الجديد

مواعيد قيام آخر قطار بالخط الثاني

من محطة شبرا الخيمة: 11:35 مساءً

من محطة المنيب: 11:35 مساءً

ويلتقي آخر قطار بالخط الثاني مع آخر قطار بالخط الأول في محطة أنور السادات عند الساعة 12:00 منتصف الليل.

وتستغرق الرحلة من محطة شبرا الخيمة إلى محطة المنيب والعكس 38 دقيقة، مع مدة تقاطر بين القطارات تتراوح بين 2.45 إلى 3 دقائق. ويتم تشغيل قطارات المترو وفقًا لجداول محددة، تعتمد على كثافة النقل في الأيام العادية وأيام العطلات والمناسبات، بمتوسط 664 رحلة يوميًا.

ويتكون أسطول القطارات من 45 قطارًا، حيث تبلغ السرعة القصوى للتشغيل 80 كم/ساعة، ويتكون القطار من وحدتين بسعة تصميمية لا تقل عن 2583 راكبًا.

مواعيد العمل البنوك بعد تطبيق التوقيت الشتوي



أما بالنسبة للعمل في البنوك سيبدا العمل العمل بالبنوك من الأحد المقبل، لتكون المواعيد كما هي من الساعة 8:30 صباحا وحتى 3 عصرا.

وأرسلت بعض البنوك رسائل نصية لعملائها: «سينتهى العمل بالتوقيت الصيفى يوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2024، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت ما يترتب عليه عدم إتاحة الخدمات البنكية بشكل مؤقت بدءًا من يوم الخميس، الساعة 11 مساءًا (بالتوقيت الصيفى) وحتى يوم الجمعة، الموافق 1 نوفمبر 2024، الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشتوى.

وعن مواعيد عمل مكاتب البريد المصري خلال التوقيت الشتوي أوضحت هيئة البريد، أنّ مواعيد العمل في مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بينما يتم إغلاق مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت، باستثناء بعض الفروع الرئيسية التي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما المكاتب التي تُقدم خدمات مسائية، فتستمر في العمل حتى الساعة 5 مساءً، ما يُسهل على المواطنين إنهاء معاملاتهم الضرورية بعد ساعات العمل الرسمية، أما الفروع الرئيسية في المدن الكبرى فتوفر خدماتها حتى الساعة 9 مساءً، في أيام معينة وفقًا للطلب في المنطقة.