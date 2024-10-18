الحوثي يستهدف سفينة تجارية في بحر العرب
أعلن الناطق العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع اليوم الجمعة تنفيذ عملية استهداف لسفينة في بحر العرب باستخدام طائرات مسيرة، دون تحديد تاريخ الاستهداف.
استهداف سفينة في بحر العرب
وأكد المتحدث أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مضيفًا أن السفينة (ميجالوبوليس) التي ترفع علم مالطا، اخترقت قرار حظر وصول السفن إلى إسرائيل.
ولم ترد تفاصيل حول حجم الأضرار أو حالة السفينة بعد الهجوم، إلا أنها بحسب ما أوردته مواقع تتبع حركات السفن، رست اليوم قبالة السواحل العُمانية.
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