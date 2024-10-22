الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر صور منزل نتنياهو بعد استهدافه بمسيرة (صور)

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر صور الضرر الذي لحق بمقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية عقب هجوم مسيرة لـ"حزب الله" منذ 3 أيام، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.

وأظهرت الصور الضرر الذي ألحق بنافذة غرفة النوم في مقر إقامة نتنياهو دون اختراق للداخل.

استهداف منزل نتنياهو في قيسارية

وقال نتنياهو يوم السبت الماضي عقب الهجوم مباشرة: "لقد ارتكب عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم خطأ مريرا".

وأكد أن الهجوم لن يردعه عن مواصلة الحرب وأن أي شخص يؤذي الإسرائيليين سيدفع "ثمنا باهظا".

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم حزب الله، اليوم الثلاثاء، مسؤولية الحزب الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيسارية التي استهدفت مقر إقامة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

محاولة اغتيال بنيامين نتنياهو

من جهتها علقت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على إعلان حزب الله، قائلة، "إن حزب الله تحمل المسؤولية الكاملة والوحيدة عن إطلاق الطائرة بدون طيار في محاولة لتبرئة إيران من المسؤولية على ما يبدو".

كما لفتت الصحيفة إلى تداول أنباء عن تحقيقات استخباراتية إسرائيلية تفيد بـ "تورط إيراني في الهجوم على مقر إقامة نتنياهو.. مسؤولون في السفارة الإيرانية في بيروت متورطون في محاولة اغتيال نتنياهو".

ومنذ استهداف مسيرة حزب الله، صدرت تعليمات بشأن تعزيز كبير لأمن الوزراء والمسؤولين الحكوميين.