شريهان ناعية مصطفى فهمي: هيوحشني صوت أجمل ضحكة رجل صادق بالعالم

نعت الفنانة شريهان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” الراحل مصطفي فهمي، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

وكتبت شريهان: “في الْجَنَّةِ يا مصطفي..ح يوحشني صوت أصدق وأجمل ضحكة رجل وإنسان صادق في العالم، ح توحشني طاقتك الطيبة الإيجابية وإرادتك في الحياة، ح يوحشني الإنسان والفنان الموهوب، السهل الممتنع والعملة الصعبة في هذا العالم الصعب.. ح توحشني التربية والأخلاق والخُلق والبساطة والإلتزام والأدب وإحترام الجمهور والناس في الفن والدنيا”

وأضافت: “ولكن عزائي إنك الآن غير متألم، وألمي ألم توأم روحك الغالي حسين فهمي وجميع أولادك وكل آسرتك الجميلة الكريمة ونحن معهم.. فراقك وجع مؤلم وقاسي للجميع، ومن الصغير إلى الكبير، البعيد والقريب..و سواء كان منك، أو تعرف عليك أو تعامل وعاش معك.. واللهم لا إعتراض على قضاء الله وقدره”

وانهت شريهان منشورها: “في سلام الله ورحمته ومغفرته ياعزيز النفس وإنسان من أصدق وأنقى الناس.. ويارب الصبر والسلوان.”

موعد عزاء الفنان مصطفي فهمي

وكان الفنان حسين فهمي أعلن اليوم موعد ومكان تلقي العزاء في شقيقه الراحل مصطفى فهمي.

وكتب حسين فهمي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون يقام العزاء يوم الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر، بـ مسجد عمر مكرم... رجاء قراءة الفاتحة والدعاء."

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وكان الفنان مصطفى فهمى، مر بمرحلة صعبة فى اللحظات الأخيرة من حياته بسبب مرضه بورم فى المخ وخضع إلى جراحة عاجلة فى إحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد شعوره بصداع شديد وبعدها تعرض إلى جلطة دماغية فى فرنسا وتم علاجها بتدخل جراحي أيضًا وسرعان ما تعرض مجددًا إلى جلطة دماغية فى القاهرة للمرة الثانية وخضع إلى عملية جراحية بإحدى المستشفيات بالقاهرة.