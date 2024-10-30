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جامعة أسيوط تطلق مسابقة ريادة الأعمال والابتكار للطلاب والباحثين وهيئة التدريس

رئيس جامعة أسيوط،
رئيس جامعة أسيوط، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن جائزة الجامعة في ريادة الأعمال، والابتكار، على مستوى كليات، ومعاهد الجامعة، والموجهة لثلاث فئات هي؛ الطلاب فى مرحلة البكالوريوس، والباحثون في مرحلة الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت إشراف: الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، ومسئول الجائزة.

 

أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي


أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية موضوع المسابقة، والتي تأتي في إطار أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيزًا لمبادرات ريادة الأعمال، وتشجيعًا للابتكار، والإبداع بين الطلاب، والباحثين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ودعمًا للأفكار الريادية، والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تطوير المجتمع، وتلبية احتياجاته، موضحًا: إن جائزة جامعة أسيوط؛ في ريادة الأعمال، والإبتكار، تتضمن ثلاثة مجالات، هي؛ العلوم الطبية، الهندسة وتكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي، والبيئة والطاقة.

 

جوائز المسابقة المخصصة للطلاب بمرحلة البكالوريوس

 

ومن جهته؛ كشف الدكتور محمد عدوي؛ أن المشاركات خلال المسابقة؛ يمكن أن تكون فردية، أو من خلال فريق عمل يضم من (٢ إلى ٥) أفراد، ويشترط أن يشتمل الموضوع البحثي على: الفكرة، ودراسة الجدوى، وأساليب التنفيذ، وعرض يتم تحكيمه، مشيرًا أن جوائز المسابقة المخصصة للطلاب بمرحلة البكالوريوس؛ بمحور ريادة الأعمال، بواقع خمس جوائز، هي (١٥٠٠٠جنيه) للمركز الأول، و(١٢٠٠٠جنيه) للمركز الثاني، و(١٠٠٠٠ جنيه) للمركز الثالث، و(٨٠٠٠ جنيه) للمركز الرابع، و(٦٠٠٠جنيه) للمركز الخامس، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز الخاصة بمحور الابتكار (٧٢٠٠٠ جنيه) بواقع (١٥) جائزة للمراكز الثلاثة الأولى فى كل مجال (١٠٠٠٠ جنيه) للمركز الأول، و(٨٠٠٠ جنيه) للمركز الثاني، و(٦٠٠٠جنيه) للمركز الثالث.

 

جوائز المسابقة المخصصة للباحثين بمرحلة الدراسات العليا

 

كما أوضح الدكتور عدوي: أن جوائز المسابقة المخصصة للباحثين بمرحلة الدراسات العليا؛ بمحور ريادة الأعمال تضمنت؛ ثلاث جوائز لأفضل الأعمال على مستوى المجالات الثلاثة بواقع؛ (١٥٠٠٠ جنيه) للمركز الأول، و(١٢٠٠٠ جنيه) للمركز الثاني، و(١٠٠٠٠ جنيه) للمركز الثالث، وفي مجال الابتكار؛ تم تخصيص جائزة واحدة في كل مجال من مجالات المسابقة، قيمة كل جائزة (١٠٠٠٠جنيه) بإجمالي مبلغ (٣٠٠٠٠جنيه).

 

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 وتم تخصيص جائزتين لأعضاء هيئة التدريس؛ لأفضل الأعمال على مستوى المجالات الثلاثة بواقع؛ (١٥٠٠٠ جنيه) للمركز الأول،و (١٢٠٠٠ جنيه) للمركز الثاني، وذلك بمحور ريادة الأعمال، وجائزة واحدة لأعضاء هيئة التدريس قيمتها (١٥٠٠٠ جنيه) بمحور الابتكار.

وتجدر الإشارة؛ أن جوائز المسابقة تستخدم في تنفيذ الأعمال الفائزة، وتخضع لرعاية الجامعة في التطبيق.

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