رئيس جامعة أسيوط يُصدر ثلاثة قرارات جديدة بمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ ثلاثة قرارات جديدة؛ بتعيين وكيل، واثنين من رؤساء الأقسام؛ بمعهد علوم المواد والنانوتكنولوجي بالجامعة.

وتضمنت قرارات رئيس جامعة أسيوط ؛ ندب الدكتور عاطف السيد محمود حسانين الأستاذ المساعد بقسم هندسة التعدين والفلزات، بكلية الهندسة بالجامعة؛ للقيام بأعمال وكيل معهد علوم المواد والنانو وتكنولوجي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قرارات جديدة لرئيس جامعة أسيوط

كما تضمنت القرارات ندب الدكتور أمير عفت محمد محمود الفراش الأستاذ بقسم الوراثة، بكلية الزراعة بالجامعة؛ للقيام بأعمال رئيس قسم العلوم البيئية بالمعهد، وندب الدكتور محمد جمعة محمد علي الأستاذ المساعد بقسم علم النبات والميكروبيولوجي، بكلية العلوم بالجامعة؛ للقيام بأعمال رئيس قسم الطاقة المستدامة بالمعهد، وذلك لمدة عام لكلٍ منهم.

أهمية تكنولوجيا النانو

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ قيادات معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي الجديدة؛ موجهًا بضرورة مواكبة كافة سبل التطوير، والتحديث المستمر؛ بما يتوافق مع رؤية الجامعة، وخطتها نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع.

وأكد أن معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي يعد نقلة نوعية للجامعة؛ في مسيرتها التعليمية، والبحثية؛ وذلك لما تمثله تكنولوجيا النانو، وتطبيقاتها من أهمية كبيرة، في الوقت الراهن، والتي تتداخل مع مختلف مجالات العلوم، وتؤثر في كافة المجالات الحياتية.

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