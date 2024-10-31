استمرار حملات النظافة بالشرقية

واصل المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية متابعتة لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل السبل والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها،ومـتابعتة كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة حيث تتابع أعمال النظافه العامه طوال اليوم .

محيط دوران ابوعرفة وامتداد شارع الزراعة

كما تم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع كافة المخلفات بمحيط دوران أبو عرفة ثم إمتداد شارع الزراعة ثم إلي امتداد طريق الي قرية الغار ومحيط تجمع عند سوبر ماركت ابو أحمد وبميدان الزراعة وكبرى عبد العزيز

رفع المخلفات والقمامة بطول طريق الاحرار

وكذلك تم رفع مخلفات والقمامة بطول طريق الأحرار الي محيط محول فؤاد أباظة ' علاء الدين ' موقف طنطا وفى رجب أيوب' وكذا متابعة اعمال النظافة العامة الي طريق شارع موقف المنصوره

طريق ترعة القنايات

بالاضافة الى امتداد الطريق إلى ترعة القنايات وذلك بإشراف محمد مصطفى نائب رئيس المركز وبتنفيذ الأجهزة التنفيذيه بإدارة المخلفات الصلبة والبلدية

متابعة اعمال الحملة الميكانيكية طوال اليوم

كما كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق نائب رئيس المركز بمتابعة الأعمال والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة بكافة نقاط التجمع ,ومتابعة أعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من خروج كافة المعدات اللازمة

رفع كفائة الطرق العامة

وذلك لتكثيف ورفع كفائة الطرق العامة ومداخل المدينة ,ومازالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة بمحاور المدينة المختلف للمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل مركز ومدينة الزقازيق

توجهات محافظ الشرقية

بناء على توجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ,و السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

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