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تحرير 638 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة علي الأسواق بالفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين شنت حملات مكثفة علي الاسواق والمحال التجارية، خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، للسيطرة علي الأسواق ومنع عرض سلع مهربة أو مجهولة المصدر للتداول، وقد أسفرت عن  تحرير 638 مخالفة متنوعة.

السلع المتحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم التحفظ علي 11 طن دقيق بلدي مدعم "مخابز"، و33 ألف 370 وحدة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، و1482 كيلو جرام  لحوم فاسدة، و950 كيلو جرام سكر تمويني، و780 زجاجة زيت تمويني، و660 كيس مكرونة تمويني، و308 علبة سجائر، و27 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي وزن طن ونصف.

كما تم التحفظ علي  5 آلاف و50 كيلو جرام زيت فرامل سيارات مجهول المصدر وغير مدون عليه جهة الإنتاج أو نوع الزيت، و395 كيلو جرام زبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و67 علبة سجائر مستوردة بدون فواتير، وضبط تريسيكل محمل  ماشية كبيرة "جاموسة" تزن ٧٠٠ كيلو مذبوحة بعد النفوق وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، طنين مخلفات جبن مجهولة المصدر قبل إعادة تدويرها وتصنيعها في أكياس شفافة بدون أي علامات أو بيانات.

محاضر قطاع المخابز

 كما  حررت الحملات  388 مخالفة في مجال المخابز منها  13 محضر تصرف وتجميع دقيق، و27 محضرًا نقص وزن، و61 محضرًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان، و129 محضرًا متنوعًا.

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