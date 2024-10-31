الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يناقش مع صيادلة وحدات الكلى الصناعية دعم مشروع الميكنة

صحة الشرقية، فيتو
صحة الشرقية، فيتو

ناقش الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع صيادلة وحدات الكلى الصناعية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، دعم المشروع القومي لميكنة الكلى بالمحافظة، والذي يأتى في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

صحة الشرقية: مرور لجنة الإدارات الفنية على مستشفى فاقوس

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وورشة عمل إدارة الكلى الصناعي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بصيادلة وحدات الكلى، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى الصناعي بالمديرية،

مناقشة خطة عمل المشروع القومى 

وذلك لمناقشة خطة عمل المشروع القومي والذي تم تفعيله بجميع وحدات الكلى الصناعى بالمحافظة، والبالغ عددهم ٣٦ وحدة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتعمل بقوة ١٠٥٤ ماكينة غسيل كلوي

وكذلك لتقديم الخدمة لعدد ٣٣٥٠ مريضا، من خلال أكثر من ٤٠ ألف جلسة شهريًا، بخلاف مرضى الطوارئ، هذا بالإضافة إلى وجود ٢ عيادة للغسيل البريتوني، بمستشفيات أولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل ١٥ وحدة للغسيل الطارئ، وعدد ١١ وحدة للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة الغسيل المستمر البطئ CRRT بمستشفى الزقازيق العام.

سرعة توفير كافة الاحتياجات 

وأكد الدكتور هاني جميعة على مديرة إدارة الكلى الصناعي بالمديرية، وعلى الدكتورة ولاء محمد مسئولة مستلزمات الكلى بالمديرية، بسرعة توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمشروع القومي للميكنة، وحصر احتياجات الوحدات من شبكة الإنترنت وخطوط الإتصالات الأرضية، لسرعة توفيرها،

توفير 60% من تكلفة الجلسات 

 مشيرًا إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر ٦٠٪؜ سنويًا من تكلفة الجلسات وفقًا لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنويًا.

أهمية التدريب والتعليم الطبى المستمر

كما أكد «جميعة» على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية، والاستفادة الجيدة للصيادلة من هذه الورشة لتأدية عملهم بكفاءة، وفقًا لنظام الميكنة الجديد، والتي يتم من خلالها التدريب على كيفية الصرف وتسليم مستلزمات الكلى في إطار نظام الميكنة، 

طرق تخزين الجراكن الخاصة بالحمض 

وايضا طرق تخزين الجراكن الخاصة بالحمض، وحفظها كدواء يستخدم في الغسيل الكلوي، ومعاملتها كعهدة لأمناء مخازن المستهلك بعد استخدام المحتوى، وذلك حفاظا على المال العام، كما تم عمل تجربة عملية للدخول على التطبيق، وذلك استعدادا لاستلام المستلزمات من شركة التوصيل المتعاقدة مع نظام الميكنة في الوزارة.

تطبيق إلكترونى على الهواتف 

وقال وكيل وزارة الصحة  أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي يتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية،  ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، 

تسجيل نصائح الطبيب لهيئة التمريض

كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة

تطبيق نظام الميكنة بالمنشآت الطبية غير الحكومية 

وأوضحت الدكتورة سارة إبراهيم بأن محافظة الشرقية تعد أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق نظام الميكنة بالمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وذلك في عدد ٨ مراكز طبية خاصةً، منذ شهر إبريل ٢٠٢٤، 

صحة الشرقية: إجراء منظار شعبى ليفي بمستشفى صدر الزقازيق

أولى المحافظات الكبرى فى عدد السكان 

وتعد أيضًا أولى المحافظات الكبرى في عدد السكان، في تفعيل وتسجيل الميكنة بالمنشآت الطبية الحكومية بعد تجربتها بمحافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان "صرح بذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية صيادلة وحدات الكلى الصناعى دعم المشروع القومى ميكنة الكلى بالمحافظة توجه الدولة المصرية منظومة التحول الرقمي التنمية المستدامة رؤية مضر 2030

مواد متعلقة

صحة الشرقية: إجراء منظار شعبى ليفي بمستشفى صدر الزقازيق

صحة الشرقية: مرور لجنة الإدارات الفنية على مستشفى فاقوس

صحة الشرقية: إجراء جراحات ناجحة بالفكين بديرب نجم المركزي

صحة الشرقية تتابع أعمال مبادرة علاج الانيميا والسمنة والتقزم

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

التوقيت الشتوي، احذر التعامل بمحافظ الكاش لشركات المحمول خلال هذه الفترة

كواليس رحيل المعد النفسي الجديد للنادي الأهلي

الأعلى للجامعات الخاصة يوافق على مد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلى 5 سنوات

رابط الاستعلام عن نتيجة المقبولين مبدئيا لوظائف الهيئة القومية للبريد

منوعات

المزيد

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads