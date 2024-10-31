وكيل صحة الشرقية يناقش مع صيادلة وحدات الكلى الصناعية دعم مشروع الميكنة

ناقش الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع صيادلة وحدات الكلى الصناعية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، دعم المشروع القومي لميكنة الكلى بالمحافظة، والذي يأتى في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وورشة عمل إدارة الكلى الصناعي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بصيادلة وحدات الكلى، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى الصناعي بالمديرية،

مناقشة خطة عمل المشروع القومى

وذلك لمناقشة خطة عمل المشروع القومي والذي تم تفعيله بجميع وحدات الكلى الصناعى بالمحافظة، والبالغ عددهم ٣٦ وحدة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتعمل بقوة ١٠٥٤ ماكينة غسيل كلوي

وكذلك لتقديم الخدمة لعدد ٣٣٥٠ مريضا، من خلال أكثر من ٤٠ ألف جلسة شهريًا، بخلاف مرضى الطوارئ، هذا بالإضافة إلى وجود ٢ عيادة للغسيل البريتوني، بمستشفيات أولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل ١٥ وحدة للغسيل الطارئ، وعدد ١١ وحدة للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة الغسيل المستمر البطئ CRRT بمستشفى الزقازيق العام.

سرعة توفير كافة الاحتياجات

وأكد الدكتور هاني جميعة على مديرة إدارة الكلى الصناعي بالمديرية، وعلى الدكتورة ولاء محمد مسئولة مستلزمات الكلى بالمديرية، بسرعة توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمشروع القومي للميكنة، وحصر احتياجات الوحدات من شبكة الإنترنت وخطوط الإتصالات الأرضية، لسرعة توفيرها،

توفير 60% من تكلفة الجلسات

مشيرًا إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر ٦٠٪؜ سنويًا من تكلفة الجلسات وفقًا لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنويًا.

أهمية التدريب والتعليم الطبى المستمر

كما أكد «جميعة» على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية، والاستفادة الجيدة للصيادلة من هذه الورشة لتأدية عملهم بكفاءة، وفقًا لنظام الميكنة الجديد، والتي يتم من خلالها التدريب على كيفية الصرف وتسليم مستلزمات الكلى في إطار نظام الميكنة،

طرق تخزين الجراكن الخاصة بالحمض

وايضا طرق تخزين الجراكن الخاصة بالحمض، وحفظها كدواء يستخدم في الغسيل الكلوي، ومعاملتها كعهدة لأمناء مخازن المستهلك بعد استخدام المحتوى، وذلك حفاظا على المال العام، كما تم عمل تجربة عملية للدخول على التطبيق، وذلك استعدادا لاستلام المستلزمات من شركة التوصيل المتعاقدة مع نظام الميكنة في الوزارة.

تطبيق إلكترونى على الهواتف

وقال وكيل وزارة الصحة أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي يتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة،

تسجيل نصائح الطبيب لهيئة التمريض

كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة

تطبيق نظام الميكنة بالمنشآت الطبية غير الحكومية

وأوضحت الدكتورة سارة إبراهيم بأن محافظة الشرقية تعد أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق نظام الميكنة بالمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وذلك في عدد ٨ مراكز طبية خاصةً، منذ شهر إبريل ٢٠٢٤،

أولى المحافظات الكبرى فى عدد السكان

وتعد أيضًا أولى المحافظات الكبرى في عدد السكان، في تفعيل وتسجيل الميكنة بالمنشآت الطبية الحكومية بعد تجربتها بمحافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان "صرح بذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ