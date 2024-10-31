جوجل تطلق مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي

أطلقت جوجل Google اليوم مبادرة للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تهدف إلى توفير المهارات الأساسية في المجال وتمويل الأبحاث ذات الصلة وطرح منتجات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تفيد الجميع.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وتعتزم Google.org، الذراع الخيرية لشركة Google، تقديم إجمالي 15 مليون دولار أمريكي بين هذا العام ونهاية العام 2027، لضمان استفادة الجميع من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وتشير الأبحاث الأخيرة إلى ضرورة تسريع زيادة الوعي بالتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لمساعدة المزيد من الأفراد على المنافسة في بيئات العمل والاقتصادات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لتقرير Economist Impact، يُقدَّر وصول التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 320 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030.

ويأتي إطلاق جوجل "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تماشيًا مع التزام Google المستمر تجاه المنطقة.

فبعد أن درّبت ثلاثة ملايين شخص على المهارات الرقمية الأساسية منذ العام 2018، تهدف Google من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى تمكين 500,000 شخص في أول سنتين بالمهارات الضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والنجاح في العصر الرقمي.

وستركّز "مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي" من جوجل Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على بناء المهارات ودعم الأبحاث وتوفير المنتجات ذات الصلة، ودعم البنية التحتيّة اللازمة للتطور التكنولوجي.

وتلتزم جوجل Google بتقديم الموارد التعليمية والتدريبات لجميع فئات المجتمع، واليوم، تعلن عن برامج وموارد جديدة للمهارات المتعلقة بالأمان الرقمي والذكاء الاصطناعي.

منهج تعليمي جديد باللغة العربية حول الذكاء الاصطناعي: سيتم إطلاق منهج تدريبي جديد باللغة العربية حول الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج "مهارات من Google" ومنصة Coursera لتزويد الأفراد بالمهارات الأساسية في المجال، مثل هندسة التلقين.

دعم المجتمعات التي لا تصلها الخدمات: ستقدّم Google.org منحةً إلى Village Capital، إحدى المنظمات العالمية التي تُعنى بدعم الشركات الناشئة المؤثِّرة، بهدف مساعدة المجتمعات التي لا تصلها الخدمات الكافية وتزويدها بالمهارات اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن في ذلك النساء والشباب والمجتمعات الريفية في كل من الأردن والإمارات العربية المتّحدة والبحرين والسعودية والعراق وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب.

وستقدّم Google.org منحة إلى Raspberry Pi لتدريب المعلّمين والمعلّمات على هذا البرنامج التعليمي كي يتمكّنوا من تزويد الطلاب بين عمر الـ 11 و14 عامًا في المنطقة بمهارات الأمان في مجال الذكاء الاصطناعي. سيتم تقديم التدريب من قِبل مؤسسات محلية عدّة، منها Amideast، بدايةً في الإمارات والسعودية.

أبحاث وحلول الذكاء الاصطناعي: قدّمت Google أكثر من 400 مليون دولار أمريكي منذ العام 2005 دعمًا للأبحاث الأكاديمية عالميًا. أمّا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستوسّع Google نطاق استثماراتها لتشمل صندوق دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي: سيدعم الصندوق الجديد باحثين من جامعات محلية في المنطقة، ممّن يركزون على حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية وتغيّر المناخ والتعليم وغيرها.

كما تشمل الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية حيث ستقدّم Google.org منحةً إلى start AD، وهي منصة لتسريع الشركات الناشئة تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقرًا لها، بهدف تحديد وتطوير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في توفير الرعاية الصحية إلى الفئات الضعيفة في السعودية والإمارات العربية المتّحدة، بمن فيهم كبار السن والشباب الأقل حظًا والأفراد من ذوي الدخل المحدود.

ميزات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي باللغة العربية: تمّ إطلاق Gemini، أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google، باللغة العربية في يوليو 2023، مع إمكانية فهمه لأكثر من 16 لهجة عربية عاميّة.

استثمارات جوجل فى الشرق الأوسط

وقالت روث بورات، الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار والشؤون المالية في Alphabet وGoogle: "إن استثمارات Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ساهمت في مساعدة الأفراد والشركات في اكتساب المهارات، والتمكن من الاستفادة من الفرص الرقمية.

تشير إحدى الدراسات أنّ بإمكان الذكاء الاصطناعي المساهمة بنحو 320 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي في المنطقة مع نهاية عام 2030، ومهمّتنا في Google تكمن في دعم الأفراد والمجتمعات والتأكد من استعدادهم لمستقبل التكنولوجيا. مع مبادرة اليوم، نحن نضيف موارد تعليمية جديدة لبرنامج "مهارات من Google" باللغة العربية.

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