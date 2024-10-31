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قبل ساعات من تطبيقه، مواعيد غلق وفتح المحلات فى التوقيت الشتوى

مواعيد غلق المحلات
مواعيد غلق المحلات فى التوقيت الشتوى، فيتو

ينتهى العمل بالتوقيت الصيفى اليوم الخميس  ويبدأ العمل  بالتوقيت الشتوي غدًا الجمعة، حيث يتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفي آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري فى تمام الساعة 11:59 ويتم البدء بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة  .

 

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وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة كالآتي:
 

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًّا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً).


ويتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة  الحادية عشر مساءً (شتاءً).


 مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً.

وتستمر خدمة التيك أواي  (Take – away  )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاءً.

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة  السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

يٌسثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محلات بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

يذكر أنه تم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضى.

 

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