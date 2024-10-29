الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل تطبيق التوقيت الشتوي، تعليمات مهمة من مصر للطيران للمسافرين

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت مصر للطيران، إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية سيكون طبقًا للتوقيت الشتوي، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024. 

وطالبت الشركة عملاءها بالحضور إلى صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر. 

وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الأرقام التالية: 
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التوقيت الشتوي العمل بالتوقيت الشتوي إنهاء إجراءات السفر خدمة اتصالات مصرللطيران تطبيق التوقيت الشتوي عملاء مصر للطيران عودة العمل بالتوقيت الشتوي مصرللطيران مصر للطيران

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات حملة التوعية بحقوق ذوي الإعاقة

تنشيطًا للسياحية، إيركايرو تبدأ رحلاتها المنتظمة من القاهرة إلى أسوان وأبو سمبل

تعتمد على 6 محاور، خطة وزارة الطيران لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بالمطارات

كليات عين شمس تحصد المراكز الأولى في مسابقة قطاع التعليم والطلاب للأفلام والبرامج التوعوية

للمرة الأولى، أكاديمية البحث العلمي تُعلن استضافة مصر للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات

جامعة عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير كازاخستان التعاون في علوم الفضاء

أشياء تجنب وضعها في حقيبة السفر على متن الطائرة

الأكثر قراءة

سر مغادرة رضا سليم احتفالات الأهلي بأرضية الملعب، وهذا مافعلته الجماهير معه (فيديو)

جمال الغندور يحسم جدل ضربتي جزاء الأهلي أمام العين ويعلق على طرد ياسر إبراهيم

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

بمانشيتات حزينة، صحف الإمارات تعلق على خسارة العين أمام الأهلي

مكافأة مالية ضخمة لـ الأهلي بعد الفوز على العين في كأس إنتركونتنينتال

الزمالك يصدر بيانا رسميا بعد عفو الإمارات عن ثلاثي الفريق

لقطة تريند، كهربا يخطف كأس القارات الثلاث ويهرول به خارج الملعب والجماهير تداعبه (فيديو)

بعد فوز الأهلي على العين، رضا سليم يغادر إستاد القاهرة وسط حالة من الحزن (فيديو)

منوعات

المزيد

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

جدل بعد اكتشاف جسم غريب في أحد الأنهار الهولندية (صور)

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads