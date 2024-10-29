قبل تطبيق التوقيت الشتوي، تعليمات مهمة من مصر للطيران للمسافرين

أعلنت مصر للطيران، إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية سيكون طبقًا للتوقيت الشتوي، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

وطالبت الشركة عملاءها بالحضور إلى صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الأرقام التالية:

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.