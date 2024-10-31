وفد السفارة الأمريكية بالقاهرة يزور مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بجامعة الأقصر

استقبلت الدكتورة ليلة يوسف مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة الأقصر، وفد المكتب الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة بحضور الدكتورة إلهام على عيسى نائب مدير المركز، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، وفي إطار تنسيق الجهود مع المجلس الأعلى للجامعات الذي بدأ فعاليات مبادرة الحملة الشاملة للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة.

جامعة الأقصر

وضم الوفد الأمريكي كلًا من: كريس ديجى Chris Doege، مساعد الملحق الثقافي الأمريكى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ورانيا السيد، أخصائي الشئون القانونية، وسمر جمال الدين، منسق برامج التبادل الثقافى بالسفارة، لتقديم ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من السفارة الأمريكية بالقاهرة للتبادل الثقافي بين الجامعات المصرية والأمريكية والمحمولة من وزارة الخارجية الأمريكية.

السفارة الأمريكية بالقاهرة

وقدم وفد السفارة الأمريكية عرضًا وافيًا عن أنواع المنح المقدمة من السفارة ومواعيدها وكيفية الالتحاق بها واستعرضت كذلك المنح التى ستقدم خلال الفترة المقبلة وكيف يمكن للطلاب ذوى الإعاقة الاستفادة من هذه المنح والحصول عليها.

وأعربت الدكتورة ليلة يوسف مدير المركز عن سعادتها بتفاعل الطلاب ذوي الإعاقة خلال الندوة ودمجهم مع زملائهم من غير ذوي الإعاقة؛ مما يؤكد حرص الجامعة على تفعيل الدمج التعليمي بين الطلاب فى جميع الفعاليات.