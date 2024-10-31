جامعة الأقصر تعقد ندوة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكلية الألسن

دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقيادة الدكتورة هناء حامد بجامعة الأقصر بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فعاليات الندوة التثقيفية للطلاب بعنوان ( الهجرة الغير شرعية- أسبابها وأنواعها وآثارها السلبية والحلول المناسبة ) وذلك بكلية الألسن، وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كلية الألسن بجامعة الأقصر



أقيمت الندوة بإشراف الدكتور محمود النوبى، أحمد عميد كلية الألسن، وبحضور الدكتور محمود حمزة، وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حمزة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



حاضر فى الندوة الدكتورة عفاف عبد الباسط، مدرب الإرشاد الأسري وعضو المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، والمستشار محمود أبو الحجاج، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر.



وفى بداية الندوة استعرض الدكتور محمود حمزة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الحديث عن المبادرة الرئاسية بداية وأهميتها ودورها للشباب ودور المجلس القومى للمرأة فى تقديم التوعية لأبنائنا الطلاب فى القضايا الهامة التي تمس الشباب وتؤثر علي حياتهم وبالتالي على المجتمع ككل.

فيما تحدثت الدكتورة عفاف عبد الباسط عن التوعية بأسباب الهجرة الغير شرعية والدوافع التي تجبر الشباب عليها وما يحدث للشباب أثناء الهجرة الغير شرعية من استغلال وسوء معاملة تصل إلى حد الموت وما هى الحلول البديلة سواء بالهجرة الشرعية أو بإيجاد فرص عمل مناسبة داخل مصر وتم عرض فيديوهات لهذه الفرص.



وتناول المستشار محمود أبو الحجاج خطورة الهجرة غير شرعية على الشباب والمجتمع ككل مشيرًا إلى أنها تعد من المشاكل الخطيرة التي يواجهها المجتمع المصرى ككل ويكون ضحيتها الشباب الذى يسعي لحلم الثراء السريع فيقع فى فخ الاتجار بالبشر.

أشرف على تنفيذ الندوة الأستاذة هبة عبد الرسول، مسئول الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تأتى هذه الندوة فى إطار توجيهات الدكتورة صابرين عبد الجليل بتكثيف الندوات التوعوية فى ضوء تبنى مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة الغير شرعية حرصًا على حماية الشباب من أخطار الهجرة الغير شرعية، وأهمية تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية للشباب والتعاون مع المؤسسات المجتمعية لتقدم لهم الخبرة فى كافة المجالات والقضايا المجتمعية.

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