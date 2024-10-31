الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقتل 5 أشخاص بهجوم صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل

حادث شمال إسرائيل،
حادث شمال إسرائيل، فيتو

قال رئيس بلدية المطلة في شمال الأراضي المحتلة (إسرائيل)، اليوم الخميس: إن 5 أشخاص قتلوا جراء هجوم صاروخي من لبنان.

القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب

وأضاف رئيس بلدية المطلة لـ"هيئة البث" الإسرائيلية أن من بين القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب.

وأوضحت سكاي نيوز عربية في لبنان، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.

وأعلن  الإسعاف الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، عن إصابة 5 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة في هجوم تم بصاروخين على المطلة.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، اليوم، أن 5 أشخاص قتلوا ووقعت إصابات خطيرة جراء الصاروخ الذي سقط في المطلة بشمال البلاد.

التعرف على صاروخين عبرا إلى البلاد من لبنان

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: "في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في المطلة، تم التعرف على صاروخين عبرا إلى البلاد من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة".

وأكد الجيش الإسرائيلي رصد 30 صاروخًا قادمًا من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله استهداف جنود إسرائيليين جنوب منطقة الخيام وبلدة كرمئيل برشقة صاروخية.

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