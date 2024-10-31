اليونيفيل: تعرضنا لأكثر من 50 استهدافا خلال أكتوبر

أفاد المتحدث باسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي، بأن القوة الدولية تعرضت لأكثر من 50 استهدافا في شهر أكتوبر الجاري.

استهداف قوات اليونيفيل في لبنان

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان اليوم الخميس عن تيننتي قوله إن القوة الدولية استهدفت أكثر من 50 مرة خلال الشهر الجاري "مرة من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب الليطاني وسبعة منها متعمدة من قبل إسرائيل".

وكشفت الوكالة عن تدمير مبنى اتحاد بلديات إقليم التفاح في غارة إسرائيلية على بلدة جباع ليلا، مشيرة إلى أن "الطيران الحربي المعادي أغار عند منتصف الليل على مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح الكائن وسط ساحة بلدة جباع ودمرته".

غارات طيران الاحتلال على لبنان

وأدت الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني في النبطية بالجنوب منتصف الليل، إلى سقوط 3 قتلى وتدمير منزل وفق الوكالة اللبنانية.

وحسب الوكالة يسود قرى القطاعين الغربي والأوسط هدوءا حذرا فيما يحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي والمسير فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري.

ولفتت إلى أن الاعتداءات الاسرائيلية استمرت حتى الصباح على قرى قضاءي صور وبنت جبيل حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مدخل بلدة معركة قرب مستشفى جبل عامل ما أدى الى تدمير المنزل وسقوط قتيلين و11 جريحا.