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خارج الحدود

مفوض الأونروا: نتعرض لحملة شرسة والضفة الغربية على حافة تصعيد خطير

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

عبر مجلس الأمن الدولي، اليوم، عن قلقه العميق من اعتماد الكنيست لقانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الاحتلال.

 

مجلس الأمن الدولي يدين حظر الكنيست عمل الأونروا

ودعا مجلس الأمن الدولي، إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدات في قطاع غزة.

 

مفوض الأونروا يدين تعرضها لحملة لتقويض عملها

وقال مفوض الأونروا، خلال مشاركته في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بالمملكة العربية السعودية، أن هناك حملة إسرائيلية لتقويض عملنا، مشيرا إلى أن القوانين الإسرائيلية ستفاقم معاناة الفلسطينيين.

وأضاف مفوض الأونروا، أن الضفة الغربية على حافة تصعيد خطير لافتا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار وما يحدث في الضفة الغربية وغزة يبعدنا عن حل الدولتين وأن قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج ويجب ضمان استمرار عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم، وعلى مدار يومين، اجتماعًا رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

 

فيما يشارك في الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج.

السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية طارئة في 11 نوفمبر المقبل

بمشاركة مصر، السعودية تستضيف اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

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