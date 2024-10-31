الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظ الأقصر يفتتح محطة رفع الزينية بحري لخدمة 20 ألف نسمة (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس ثاني محطة رفع بمركز الزينية وهي محطة رفع الزينية بحري وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالزينية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، التزاما بالتوقيتات التي تم إعلانها للمواطنين لتشغيل مشروع صرف صحي الزينية بالأقصر بدءا من 30 سبتمبر 2024 لمحطة المدامود بحري.

محطة الصرف الصحي 


ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية، أعطي محافظ الأقصر إشارة بدء التشغيل لدخول المحطة إلى الخدمة الفعلية، ومحطة الزينية بحرى تعمل بطاقة تصميمية 2102.4 م٣/ساعة لخدمة 20 ألف نسمة بتكلفة 180 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع المتكامل لخدمة قرى مركز ومدينة الزينية.


وقدمت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يتضمن مولد قدرة 450 ك.ف.ا وعدد 4 طلمبات قدرة 525.6 م٣/ساعة، وتبلغ أطوال شبكة انحدار الزينية بحرى 11.12 كم، وتم ربط المحطة على محطة المدامود بحرى بخط طرد قطر 710 مم HDPE بطول 5440 متر وتبلغ مساحة المحطة 1600 م٢، بطاقة تصميمية 2102.2 م٣/ساعة  لخدمة 20 ألف نسمة بقرية الزينية بحرى.


وخلال الافتتاح، وجه محافظ الأقصر الشكر لكل من شارك في إتمام تنفيذ المشروع الذي سيغطي قرية الزينية بحري بخدمة الصرف الصحي بالكامل.


حضر الافتتاح كلا من اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز الزينية، والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

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