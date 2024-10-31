محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لرؤساء المدن

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز والمدن، وقام بتصعيد عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن إلى رؤساء مراكز ومدن.

حركة تنقلات رؤساء المدن



تضمنت الحركة قرارا بتولي العقيد أحمد أنور الهواري رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بدلا من عمله رئيسا لمركز ومدينة الزينية، كما تم نقل على عثمان القائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت للعمل بديوان عام المحافظة، وأحمد عبد النبي سكرتير الوحدة المحلية لمدينة الأقصر ليقوم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، وحجازى محمد النحاس القائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية ليقوم بالعمل كسكرتير للوحدة المحلية لمدينة الأقصر.



وأكد محافظ الأقصر أن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي، وكذلك محاسبة المقصرين.

وأشار المحافظ، إلى أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة

ووجه بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين، والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والعمل على إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، ويتم التنفيذ واستلام المسئولين لأماكنهم الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٤.