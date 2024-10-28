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محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير منطقة الحرفي (فيديو)

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال التطوير التي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بمنطقة الحرفي. 

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الاهتمام بتطوير المنطقة 

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية:إن مشروع تطوير منطقة الحرفي يلقى اهتمامًا بالغًا من محافظ الإسماعيلية، حيث تعد المنطقة من المناطق التي لم تنلها يد التطوير منذ عقودمشيرًا إلى أن الأعمال شملت ١٦ شارع وتضمنت إزالة التعديات، المخلفات، عمل شبكة مياه أمطار، ضبط مطابق الصرف الصحي، إعادة إنشاء الأرصفة، وتبليط جميع الشوارع بالإنترلوك. 

تنفيذ الخطة الاستثمارية 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع الطرق بالمحافظة لعام ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ ضمن التوقيتات المحددة مسبقًا 

وكانت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي أعمال واصلت رصف الطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة المستقبل، والتي تأتي بعد اكتمال أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي والمرافق بالمنطقة.  

إعادة الشيء لأصله 

كما قامت المديرية بتنفيذ إعادة الشيء لأصله لأعمال الغاز بطريق أم كلثوم، وطريق البلاجات وطريق كارفور، كذلك أعمال الكهرباء والصرف الصحي بنطاق حي ثان خلف سنترال الثلاثيني وشارع نقطة الشرطة بالشهداء وشارع البحري.  

استكمال مشروعات الطرق 

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالالتزام بالخطط الزمنية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، واستكمالًا لمشروع رفع كفاءة المرافق وإعادة رصف الشوارع بمدينة المستقبل. 

ومن جهة أخرى تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الموقف الحالي لأعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، والتي تقوم بها وتنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية. 
 

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