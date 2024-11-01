تزامنا مع بدء القمة الـ 23 للكوميسا , تعرف على التخفيضات الجمركية المطبقة

انطلقت أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) اليوم فى بوجمبورا ببوروندي تحت شعار "التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة".

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى بوروندي للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) .

وترصد فـيتـو ملامح اتفاقية الكوميسا خلال السطور التالية:

مدة الاتفاقية



بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقًا مشتركة.

بدء حيز التنفيذ



وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر)، وإنضمت إليهم رواندا وبوروندي فى 1/1/2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

الموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في الكوميسا



مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا،وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر ورواندا وبوروندي تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تامًا من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

أوغندا وإريتريا وجزر القمر: تطبق تخفيض بنسبة 80% على وارداتها من دول الكوميسا.

أثيوبيا: تطبق تخفيضًا جمركيًا بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول الكوميسا.

سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية: لا تقوم بمنح أية تخفيضات جمركية.

سوازيلاند: لا تقوم بتطبيق أية إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الأفريقي SACU.

قامت أنجولا مؤخرًا بتعليق عضويتها في المنظمة.

وقعت ليبيا على الانضمام الى الكوميسا خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا في يونيو 2005