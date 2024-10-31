مكتبة مصر العامة تشارك في برنامج الطفل بالكاتدرائية المرقسية

أعلنت مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي عن مشاركة المكتبة المتنقلة “مصر تقرأ” ضمن فعاليات وزارة الثقافة المقامة للأطفال في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الخميس في إطار مبادرة "بداية جديدة".

ومن المقرر أن تقدم المكتبة المتنقلة “مصر تقرأ” خدماتها لجمهور الفعالية من الأطفال من الساعة 3.00 مساءً للساعة 6.30 مساءً وتتكون من:

_ ورش قراءة جماعية لتنمية عادة القراءة

_ ورشة هاند كرافت عن إنتصارات أكتوبر 1973 لتنمية الحس الوطني

_ ورشة رسم وتلوين لتنمية الحس الفني