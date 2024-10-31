الخميس 31 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مكتبة مصر العامة تشارك في برنامج الطفل بالكاتدرائية المرقسية

مكتبة مصر العامة،
مكتبة مصر العامة، فيتو

أعلنت مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي عن مشاركة المكتبة المتنقلة “مصر تقرأ” ضمن فعاليات وزارة الثقافة المقامة للأطفال في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الخميس في إطار مبادرة "بداية جديدة".

ومن المقرر أن تقدم المكتبة المتنقلة “مصر تقرأ” خدماتها لجمهور الفعالية من الأطفال من الساعة 3.00 مساءً للساعة 6.30 مساءً وتتكون من:

_ ورش قراءة جماعية لتنمية عادة القراءة 

_ ورشة هاند كرافت عن إنتصارات أكتوبر 1973 لتنمية الحس الوطني
_ ورشة رسم وتلوين لتنمية الحس الفني

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مكتبة مصر العامة عبد الرؤوف الريدي مصر تقرأ فعاليات وزارة الثقافة للأطفال في الكاتدرائية الكاتدرائية المرقسية بداية جديدة مكتبة مصر العامة المتنقلة

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