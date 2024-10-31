الخميس 31 أكتوبر 2024
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ندوة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر عن برامج التبادل الثقافي (صور)

أثناء الندوة
أثناء الندوة

التقى الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر لشئون التعليم والطلاب، وفد الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والذى ضم كل من كريستوفر ديجى مساعد المستشار الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ورانيا السيد أخصائي الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وسمر جمال الدين منسق برامج التبادل الثقافي.

جامعة طيبة التكنولوجية 

جاء ذلك على هامش فعاليات الندوة التعريفية عن برامج التبادل الثقافي المقدمة من السفارة الأمريكية بالقاهرة وكيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظمها الجامعة، وجاء ذلك بحضور الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد عبد الجواد، أمين الجامعة.


رحب الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد السفارة، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في إثراء الخبرات الأكاديمية للطلاب، وتعزيز التعاون،  مشيدا بالدور الذي تقوم به السفارة الأمريكية في دعم الطلاب المصريين وتوفير فرص للتعلم والتطوير.


من جانبه، أعرب كريستوفر ديجى، مساعد المستشار الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بزيارة جامعة طيبة التكنولوجية، مؤكدًا على حرص السفارة الأمريكية على دعم العلاقات الثقافية والتعليمية مع مصر، وأهمية برامج التبادل الثقافي في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتبادل المعرفة والخبرات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، عدد من الموضوعات الهامة، منها: برامج التبادل الثقافي مع تقديم شرح مفصل عن مختلف البرامج المتاحة للطلاب والباحثين، وشروط الالتحاق بها، والفرص التعليمية في الولايات المتحدة ومعلومات حول الجامعات الأمريكية المرموقة، والتخصصات المتاحة، وكيفية التقديم للدراسة بها، سبل التعاون المستقبلي وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والسفارة الأمريكية، بما في ذلك تنظيم المزيد من الندوات والورش التدريبية، وتبادل البرامج الأكاديمية.

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