الخميس 31 أكتوبر 2024
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اقتصاد

البورصة المصرية، صعود جماعي وقطاع البنوك يستحوذ على 21.60 % بمنتصف التداولات

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 31 اكتوبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 205.273.114 جنيه، بنسبة  تقدر بــ 21.60 %.

 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95 % ليصل إلى مستوى 30.660.15 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 70 " بنسبة 1.38  % ليصل إلى مستوى  8.018.53 نقطة.
  • قفز مؤشر "إيجي إكس100 " بنسبة 1.22 % ليصل إلى مستوى 11.208.28 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 33 "، بنسبة 1.03 % ليصل إلى مستوى 3.157 نقطة.

 

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

خبيرة أسواق مال تكشف عن أنشط الأسهم بحركة التداولات بالبورصة

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: ان مؤشرات البورصة المصرية في مرحلة تجميع  قوية مشيرة إلى أن الاتجاه العام بحركة تعاملات الأسبوع للمؤشر الثلاثينى ايجى اكس 30 تكشف عن مستويات المقاومة والدعم للمؤشر،  لتتكون مقاومة عند  المستوى 31500 نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند المستوى 33000 نقطة والدعم عند المستوى 29700 نقطة. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

 

 

 

اتجاه المؤشر السبعينى خلال تداولات الاسبوع


كما كشفت فارس عن اتجاه المؤشر السبعيني، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطه ومستويات المقاومه والدعم لديه، والتى ارتكزت عند المستوى 7800 نقطة كمستوى مقاومه،  واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد عند المستوى  8300 نقطة والدعم  عند المستوى 7400 نقطة على المدى القصير.

واشارت فارس الى اكثر 5 اسهم حركة وتداولا بالتعاملات خاصة خلال تداولات الاسبوع:

  • سهم بألم هليز لديه مقاومة  عند ٦.١٥ واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٦.٧٠  والدعم ٥.٣٠  جنيه.
  • سهم موبكو لديه مقاومه عند ٤٣ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤٦ والدعم ٤٠ جنيه.
  • سهم كفر الزيات لديه مقاومة عند ١٢ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٤ والدعم ١١.٨٨ جنيه  .
  • سهم راية القابضة لديه مقاومة عند ٣.٦٦ اختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤.٢٠ والدعم الرئيسي للسهم ٣.١٤ جنيه.
  • سهم السويدي اليكتربك لديه مقاومة عند ٩١ جنيه.

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