الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024.

 

مؤشرات التداول - فيتو 

حركة تداولات جلسة اليوم

  • هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 30.3231.81 نقطة.
  • تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 بنسبة 0.07% عند مستوى 7.020.59 نقطة.
  • تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس100" بنسبة 0.51%  عند مستوى 10.027.83 نقطة.

وخلال السطور التالية تعرض "فيتو"، التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم: 

 

 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا عند المستوى 30.3231.81نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 35000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 37000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا عند المستوى 7.020.59 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 8000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

EGX70 EGX EGX30 التحليل الفني للمؤشر الرئيسي التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 البورصة المصرية اليوم التحليل الفنى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX7 التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 التحليل الفنى لمؤشر الشركات التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية

مواد متعلقة

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في بداية تعاملات

استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار المعدن الأصفر مساء اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة (تحديث لحظي)

سعر سبائك الذهب مساء اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد بشأن عامل التحويلة المتهم في حادث قطاري الزقازيق

بعد انتشاره سريعا بـ15 دولة، جمال شعبان يحذر من متحور جديد يثير المخاوف

رضوى الشربيني تعلن إنهاء تعاقدها مع قناة "سي بي سي سفرة"

شاب تقدم لخطبتها ورفضته، الأمن يكشف ملابسات ابتزاز فتاة شمال سيناء

كولر يدرس توظيف كهربا في مركز جديد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

وزير الأوقاف السابق عن فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه: دعوات باطلة فاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية