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بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

أماكن الزلازل النشطة
أماكن الزلازل النشطة في مصر، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن قوة ومركز الزلزال، الذي ضرب سيناء صباح اليوم الخميس، مؤكدًا أن الزلزال وقع بقوة 4.3 درجة غرب نويبع.

 

زلزال يضرب نويبع اليوم بقوة 4.3 ريختر

 كما كشف الدكتور عباس شراقي عن خريطة تركز النشاط الزلزالى في مصر، مؤكدًا أن مناطق الزلزال النشطة في مصر تتأثر بأخدود البحر الأحمر، وهو أمتداد الأخدود الإفريقي، والتي يبدأ من موزمبيق وحتى البحر الميت وكتلة الأناضول في تركيا.

زلزال يضرب نويبع اليوم، فيتو
زلزال يضرب نويبع اليوم، فيتو


 وقال الدكتور عباس شراقي عن زلزال نويبع اليوم: "زلزال خفيف بقوة 4.3 درجة غرب نويبع: زلزال بقوة 4.3 درجة فى وسط سيناء صباح اليوم 31 أكتوبر 2024، الساعة 7:35 ص بتوقيت القاهرة على بعد 43 كم غرب مدينة نويبع، على عمق 10 كم."

 

خريطة النشاط الزلزالي في مصر

 وعن أهم الزلازل التي ضربت مصر، خلال الفترة الماضية، قال شراقي: "من أهم الزلازل التى حدثت مؤخرًا زلزال الغردقة بقوة 4.2 درجة، 14 أبريل 2023، والسويس بقوة 3.8 فى 24 فبراير 2023، وجبل الزيت فى خليج السويس بقوة 4.7 فى 27 ديسمبر 2022"

مركز زلزال نويبع اليوم، فيتو
مركز زلزال نويبع اليوم، فيتو


كما كشف الدكتور عباس شراقي عن خريطة تركيز النشاط الزلزالي في مصر، فقال: "يتركز النشاط الزلزالى في مصر عند الطرف الجنوبي لخليج السويس وشمال البحر الأحمر وحول خليج العقبة، حيث أخدود البحر الأحمر، وهو امتداد الأخدود الأفريقى، الذى يبدأ من موزمبيق جنوبًا، ممتدًا شمالًا عبر تنزانيا وكينيا وإثيوبيا والبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والبحر الميت إلى كتلة الأناضول فى تركيا."

وعن زيادة النشاط الزلزالي، قال شراقي: "يزداد النشاط فى منطقتى القرن الأفريقي بما فيه إثيوبيا وشمال البحر الميت حتى تركيا."

جدير بالذكر أن زلزال ضرب نويبع اليوم الخميس بقوة 4.3 درجة وسط سيناء، على بعد 43 كيلومترا غرب مدينة نويبع، وعلى عمق 10 كيلومترات.

بقوة 4.25 ريختر، زلزال على بعد 12 كيلو من شرم الشيخ

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