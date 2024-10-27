زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب تركيا

أعلنت الهيئات التركية المختصة عن رصدها زلزالا بقوة 5.0 درجات بمقياس ريختر في جنوب تركيا، مساء اليوم الأحد.

زلزال قوي يضرب جنوب تركيا

وذكرت إدارة إزالة آثار الطوارئ التركية أن الهزات الأرضية تم رصدها في منطقة كوزان بمحافظة أضنة في جنوب البلاد عند الساعة 20:07 مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 20.13 كيلومترًا.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن مصابين أو ضحايا أو وقوع دمار بنتيجة الزلزال.