الخميس 31 أكتوبر 2024
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مديرية الطب البيطري بالفيوم، نشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية

قوافل بيطرية بالفيوم،
قوافل بيطرية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم: إن المديرية نظمت  قافلة بيطرية مجانية بالوحدة البيطرية بقرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، وقافلة بيطرية بوحدة طامية البيطرية.

وأضاف: قدمنا الخدمات البيطرية من أعمال الكشف التناسلي بالسونار والباطنة والجراحة والرش ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

ندوة توعوية بقرية السيليين

كما نظمت الإدارة البيطرية بمركز سنورس، ندوة إرشادية توعوية، بقرية السيليين، بالتعاون مع  الإدارة الزراعية بمركز سنورس، لتوعية بفوائد الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،  والنفع الذي يعود على المزارعين والمربين، كما تستمر المديرية في أعمال الترصد الوبائي، بتشكيل لجان تقصي تحسبًا لظهور أي اشتباه لأمراض وبائية بجميع قرى ومراكز المحافظة.

حملات مكثفة على تجار اللحوم ومحال الجزارة زالدواجن

من ناحية أخرى، شنت المديرية حملة على محلات الحزارة ومحلات اللحوم والدواجن، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الفيوم، بهدف السيطرة على ما يُطرح في الأسواق من لحوم ومشتقاتها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

نتائج الحملات على الأسواق ومحال الحزارة والدواجن

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 4 مخالفات لحيازة عدد من المحلات والمطاعم لحوما مفرومة وكبدة مجمدة وسجق وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على 125 كيلو جرام دجاج كامل صالح ظاهريًّا للاستهلاك الآدمي ومذبوحة دون إشراف طبي بأحد مجازر الدواجن بناحية كوم أوشيم، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة المختصة، التي قررت سحب عينات من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة، وتولت التحقيق.

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